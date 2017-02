Wola Libre: rośnie sprzedaż i liczba mieszkań kupionych z polecenia

W kompleksie Wola Libre przy ul. Obozowej 20 w Warszawie zostanie zrealizowanych w sumie 275 mieszkań o powierzchni od 27 do 124 m2. Inwestycję wyróżnia bardzo atrakcyjna lokalizacja blisko Centrum Warszawy oraz doskonała komunikacja miejska: 4 linie tramwajowe w najbliższej okolicy,

a w przyszłości stacja II linii metra. Na uwagę zasługuje również ciekawa architektura budynku projektu pracowni HERMANOWICZ REWSKI ARCHITEKCI, którego bryłę podzielone na dwie,

6-piętrowe części, z których ta frontowa została charakterystycznie wygięta w łuk w kierunku ul. Św. Stanisława.

W ofercie sprzedaży Wola Libre są aż trzy typy lokali: softlofty o wysokości 3,7 m z przestronnymi ogródkami o powierzchni nawet do 126 m2, klasyczne mieszkania typu OPTIMA, w tym lokale kompaktowe z balkonami bądź loggią oraz położone na ostatnich piętrach apartamenty z tarasami na dachu o powierzchni do 170 m2. Ich sprzedaż, od czasu zakończenia transparentnie przeprowadzonego procesu remediacji (we wrześniu minionego roku), systematycznie rośnie. Obecnie sprzedano już blisko 40% wszystkich lokali dostępnych w inwestycji, wśród których coraz większy odsetek stanowią mieszkania kupione z polecenia.

- Wyniki sprzedaży mieszkań w inwestycji są nagrodą dla całego zespołu naszej firmy, zarówno biura sprzedaży, budowy, jak i obsługi posprzedażnej. Szczególnie cieszy nas rosnącą liczba osób, które kupiło mieszkanie w Wola Libre z polecenia innych naszych klientów. Są to przede wszystkim obecni mieszkańcy naszej pierwszej inwestycji w Warszawie – położonej tuż obok Wola Tarasy – mówi Wojciech Smolak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w BPi Polska.

Analogicznie do sprzedaży postępuje również budowa inwestycji. Po osiągnięciu stanu „O”, co miało miejsce na początku stycznia tego roku, rozpoczęły się prace murarskie w garażach oraz te związane

z izolacją patio. Jednocześnie trwają roboty konstrukcyjne w części naziemnej. Od strony ul. Św. Stanisława rozpoczęła się budowa 2 piętra. Od strony ul. Obozowej 16 i osiedla Wola Tarasy rozpoczęła się już konstrukcja 4 piętra.

- Inwestycja Wola Libre wyraźnie wyszła z ziemi, a jej budowa przebiega zgodnie z harmonogramem. Przekazanie mieszkań do użytku planowane jest na II kwartał 2018 roku - podsumowuje Katarzyna Kyrcz, Dyrektor Projektu, odpowiedzialna za realizację warszawskich inwestycji BPi Polska.

Oferta dewelopera obejmuje mieszkania w cenie od 7 100 zł/m2 do 12 500 zł/m2.

Więcej informacji na stronie www.wolalibre.pl