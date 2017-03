BPi Polska zaprasza na Dni Otwarte inwestycji Wola Libre

W ramach kompleksu Wola Libre przy ul. Obozowej 20 w Warszawie wybudowanych zostanie

w sumie 275 mieszkań o powierzchni od 27 do 124 m2. Inwestycję wyróżnia bardzo atrakcyjna lokalizacja blisko Centrum Warszawy oraz doskonała komunikacja miejska: 4 linie tramwajowe

w najbliższej okolicy, a w przyszłości także stacja II linii metra.

W ofercie BPi Polska są aż trzy typy lokali: softlofty o wysokości 3,7 m z przestronnymi ogródkami

o powierzchni nawet do 126 m2, klasyczne mieszkania typu OPTIMA, w tym lokale kompaktowe

z balkonami bądź loggią oraz położone na ostatnich piętrach apartamenty z tarasami na dachu

o powierzchni do 170 m2. Sprzedaż mieszkań w inwestycji, od czasu zakończenia transparentnie przeprowadzonego procesu remediacji (we wrześniu minionego roku), systematycznie rośnie

i obecnie wynosi już ponad 40% .

– Klienci Wola Libre to przede wszystkim osoby bardzo świadome wartości nabywanych nieruchomości z ściśle określonymi oczekiwaniami względem wymarzonego mieszkania, które dzięki przemyślanej koncepcji naszej inwestycji jesteśmy w stanie spełnić. Są wśród nich osoby w różnym wieku – zarówno młodzi ludzie, rodziny z dziećmi jak i osoby dojrzałe, które łączy chęć życia w dogodnej lokalizacji. Zależy im na atrakcyjnej infrastrukturze w najbliższym otoczeniu miejsca zamieszkania oraz na wygodnym i szybkim dojeździe do centrum Warszawy. Ten trend powrotu do miast obserwujemy ostatnio we wszystkich naszych inwestycjach – mówi Wojciech Smolak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w BPi Polska.

Kompleks Wola Libre tworzą dwa, 6-piętrowe budynki, z których ten frontowy został charakterystycznie wygięty w łuk w kierunku ul. Św. Stanisława. Do dyspozycji mieszkańców będą wewnętrzne patio z zielenią, komórki lokatorskie oraz miejsca postojowe w podziemnym parkingu. Wszystko wykonane w najwyższej jakości zgodnie z belgijskim standardem.

– Nasi klienci to również osoby, które przywiązują dużą wagę do szczegółów, takich jak standard wykończenia mieszkań i części wspólnych, funkcjonalne rozkłady mieszkań, ciekawe rozwiązania architektoniczne – dodaje Wojciech Smolak.

Aktualnie trwają prace związane z konstrukcją kolejnych pięter budynków. Od strony kompleksu Wola Tarasy przy ul. Obozowej 16, który był pierwszą inwestycją belgijskiego dewelopera zrealizowaną w Warszawie, budowa osiągnęła już poziom 7 kondygnacji.

Oferta BPi Polska obejmuje mieszkania w cenie od 7 100 zł/m2 do 12 500 zł/m2. Planowany termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2018 roku.

Dni Otwarte Wola Libre odbędą się w biurze sprzedaży inwestycji przy ul. Obozowej 16/69 w sobotę, 11 marca w godzinach 10:00-16:00 oraz w niedzielę, 12 marca godzinach 10:00-15:00. Na miejscu do dyspozycji klientów będzie doradca kredytowy i zespół sprzedaży. Na osoby, które zdecydują się na zakup mieszkania czekają też specjalne rabaty od 10 000 do 15 000 złotych.

Więcej informacji na stronie www.wolalibre.pl