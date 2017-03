BPi Polska oddało do użytku III etap inwestycji Cztery Oceany w Gdańsku, w IV etapie sprzedano już 97% mieszkań.

Kompleks czterech wież nazwanych na część Oceanów – Atlantyckiego, Indyjskiego, Spokojnego

i Południowego położony jest przy ul. Obrońców Wybrzeże w dzielnicy Przymorze, tylko pięćset metrów od Parku Prezydenta Ronalda Reagana i półtora kilometra od plaży i pobliskiego Mola Brzeźno. To samo serce aglomeracji gdańskiej z doskonale rozwiniętą infrastrukturą, zapewniającą bardzo dobrą komunikację z całym Trójmiastem. W najbliższym otoczeniu inwestycji znajdują się żłobki, przedszkola, szkoły i sklepy, a także biura.

Cztery Oceany wyróżnia nowoczesna i harmonijna architektura, wysoki standard wykonania mieszkań i części wspólnych oraz unikalny wystrój holu wejściowego poszczególnych budynków inspirowany paletą barw każdego z oceanów. Na szczególną uwagę zasługują elewacja południowa budynków wykonana z płyt alukobond zmieniająca swój kolor od niebieskiego po zielony w zależności od światła oraz obwodowe balkony na najwyższych kondygnacjach, które stworzą efekt fali na poziomie projektu całej inwestycji.

I etap inwestycji – Ocean Atlantycki został oddany do użytku w 2011 roku, wcześniej sprzedano

w nim wszystkie 140 mieszkania o powierzchni od 30 do 158 m2. II etap - Ocean Indyjski ze

186 mieszkaniami o powierzchni od 25 do 127 m2 oddano do użytku w 2014 roku. W III, właśnie oddanym do użytku, etapie - Oceanie Spokojnym wybudowano i sprzedano 190 mieszkań

o powierzchni od 27 do 89 m2. Termin realizacji Oceanu Południowego, który stanowi ostatni (IV) etap inwestycji został wyznaczony na IV kwartał 2017 roku. Znajdą się w nim 192 mieszkania o powierzchni od 26 do 111m2, z których sprzedano już 97%.

Każdy budynek Czterech Oceanów posiada recepcję, miejsca postojowe w podziemnych parkingach, place zabaw dla dzieci, lokale usługowe na parterze, a także komórki lokatorskie. Ogromnym atutem inwestycji są tarasy widokowe znajdujące na dachach budynków III i IV etapu do wyłącznej dyspozycji mieszkańców.

Na koniec warto podkreślić, że inwestycja, była pierwszą na trójmiejskim rynku nieruchomości, w której zaoferowano rozbudowaną opcję zakupu mieszkania z wykończeniem pod klucz.

Po skończeniu IV etapu Czterech Oceanów, BPi Polska, nie wyklucza realizacji kolejnych inwestycji w Trójmieście.

Więcej informacji na stronie www.czteryoceany.pl