Krasnal Książę Witold znad Bulwarów Książęcych rusza w podróż po Europie

– Idea narodzin krasnala powstała z naszego oczarowania Wrocławiem i jego mieszkańcami. Wyprawiając Księcia Witolda w podróż chcemy przybliżyć tę wrocławską tradycję mieszkańcom innych miast Europy. Planujemy, że w każdym mieście krasnal odwiedzi najciekawsze zabytki, gdzie z pewnością wzbudzi niemałe zainteresowanie przechodniów. Będzie to również okazja do pokazania inwestycji realizowanych przez BPi na trzech europejskich rynkach: polskim, belgijskim i luksemburskim – mówi Daria Małecka, Marketing Manager w BPi Polska.



Książę Witold dziś opuścił Wrocław. Jeszcze w maju krasnal odwiedzi Warszawę, która będzie pierwszym miastem na trasie wycieczki, następnym będzie Gdańsk. W czerwcu wrocławski skrzat zawita do Brukseli i Luksemburga Podczas pobytu w każdym mieście, na profilu inwestycji Bulwary Książęce odbędą się konkursy towarzyszące akcji #krasnalwpodróży, w których wygrać będzie można podwójne vouchery do kina.



Bulwary Książęce to pierwsza inwestycja belgijskiego dewelopera - firmy BPi Polska realizowana

we Wrocławiu. Nowoczesny kompleks powstaje pomiędzy dwoma ramionami Odry przy ul. Księcia Witolda od strony Mostu Pomorskiego naprzeciwko Archiwów Państwowych. Jest to niezwykle atrakcyjna lokalizacja, zarówno ze względu na malowniczy charakter tego miejsca, jak i prestiżowe sąsiedztwo Starego Miasta. Inwestycję wyróżnia całościowy projekt zagospodarowania przestrzeni, składający się z wydzielonej części mieszkalnej, a także ogólnodostępnych przestrzeni publicznych w postaci pieszego pasażu – tzw. ulicy handlowej i nowego placu miejskiego zlokalizowanego od strony mostu. To na Bulwarach Książęcych docelowo zamieszka Książę Witold.

Inwestycja zostanie zrealizowana w II etapach. W ramach pierwszego powstanie 175 mieszkań

i apartamentów o metrażu od 27 do 128 mkw. Aktualnie wykonano stan surowy otwarty pierwszych dwóch kondygnacji naziemnych budynku, którego budowa w ramach I etapu inwestycji ma zakończyć się w połowie przyszłego roku. Analogicznie do zaawansowania robót żelbetowych, rośnie sprzedaż mieszkań w inwestycji, która przekroczyła już 55%.

Patronami medialnymi akcji #krasnalwpodróży są portale KochamWrocław.pl i TuWrocław.com.

Więcej informacji na stronach:

http://www.bulwaryksiazece.pl/ oraz https://www.facebook.com/bulwaryksiazece/