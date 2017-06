Wola Libre już w stanie surowym otwartym!

– Wola Libre to kolejna najsza inwestycja, która utożsamia zmieniające się oblicze współczesnej Woli. Przez lata był to przemysłowy rejon Warszawy, który obecnie przechodzi gruntowną rewitalizację. Duża w tym zasługa naszej firmy – mówi Mariusz Rodak, Dyrektor Generalny BPi Polska.

W 2014 roku, na sąsiedniej działce przy ul. Obozowej 16, BPi Polska wybudowało i sprzedało łącznie 159 mieszkań wraz z miejscami postojowymi w ramach inwestycji Wola Tarasy. W ramach kompleksu Wola Libre przy ul. Obozowej 20 w Warszawie zostaną wybudowane w sumie 274 mieszkania

o powierzchni od 27 do 124 m2. Nowoczesna architektura budynku, którego bryłę podzielono na

2 części, wyróżnia schodkowa fasada charakterystycznie wygiętą w łuk w stronę ul. Św. Stanisława. Autorem projektu jest ceniona pracownia HERMANOWICZ REWSKI ARCHITEKCI.

– To już drugi projekt realizowany przez BPi Polska przy ulicy Obozowej, która, dzięki przemyślanej koncepcji zagospodarowania terenu, dopasowanej architekturze budynków oraz profesjonalnie przeprowadzonej remediacji gruntu, dosłownie nabiera nowych kształtów. Wszystko w zgodzie z mottem naszej firmy – developing urban harmony (budując w harmonii z otoczeniem) – dodaje Mariusz Rodak.

Inwestycję Wola Libre wyróżnia bardzo atrakcyjna lokalizacja blisko Centrum Warszawy oraz rozbudowana infrastruktura komunikacyjna. W pobliżu znajdują się 4 linie tramwajowe, pętla autobusowa, a wkrótce powstanie również stacja II linii metra. Dojazd do Śródmieścia w godzinach szczytu zajmuje zaledwie kilkanaście minut.

- Naszymi klientami są osoby, które maja dużą świadomość jakości nabywanych mieszkań. Jako osoby, które prowadzą śródmiejski styl życia, szczególnie cenią wartość jaką stanowi dziś oszczędność czasu. Mają lub planują mieć dzieci, które trzeba będzie odwieźć i odebrać z przedszkola czy szkoły. Zazwyczaj są też aktywne zawodowo, dlatego kupują mądrze. Zamiast tracić pół dnia na męczące dojazdy

w korkach, wolą wolny czas spędzić z rodziną czy znajomymi lub spożytkować zaoszczędzone godziny na liczne atrakcje kulturalne, które ma do zaoferowania najbliższa okolica – opowiada Wojciech Smolak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w BPi Polska.

W ofercie sprzedaży Wola Libre są aż trzy typy lokali: softlofty o wysokości aż 3,7 m z przestronnymi ogródkami o powierzchni nawet do 126 m2, klasyczne mieszkania typu OPTIMA z balkonami lub loggią oraz położone na ostatnich piętrach apartamenty z tarasami na dachu o powierzchni do 170 m2. Ich sprzedaż systematycznie rośnie. Obecnie sprzedano już ponad 55% wszystkich lokali dostępnych w inwestycji, z których ponad połowę stanowią mieszkania kupione z polecenia innych klientów BPi Polska.

– Te bardzo dobre wyniki sprzedaży to ogromny sukces BPi Polska jako marki dewelopera, który wraz z kolejnymi inwestycjami umacnia swoją pozycję na polskim rynku nieruchomości – dodaje Mariusz Rodak.

Wola Libre to doskonały wybór dla wszystkich zainteresowanych zakupem nowego mieszkania, które będzie można odebrać już za kilka miesięcy. Po zakończeniu prac konstrukcyjnych, tempa nabrały roboty murarskie, prowadzone obecnie na wszystkich kondygnacjach, prace instalacyjne – zarówno elektryczne jak i sanitarne. Montowane są okna, co umożliwiło rozpoczęcie prac elewacyjnych na południowej fasadzie budynku. Planowany termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2018 roku.

Ceny mieszkań w ofercie BPi Polska wynoszą od 7 100 zł/m2 do 12 500 zł/m2. Generalnym Wykonawcą budowy Wola Libre jest firma CFE Polska.

Więcej informacji na stronie www.wolalibre.pl