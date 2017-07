Mieszkanie z własnym ogródkiem coraz bardziej pożądane

– Przez lata mieszkania na parterach postrzegane były jako gorsze, a klienci zdecydowanie woleli kupować lokale na wyższych piętrach, uważając je za bardziej prestiżowe. Dziś ten trend zdecydowanie się odwraca. W dobie monitorowanych osiedli z ochroną, coraz więcej nabywców poszukuje mieszkań na parterze z ogródkiem, które łączą zalety domu pod miastem z wygodą wynikająca życia w wielkim mieście – tłumaczy Wojciech Smolak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w BPi Polska.



Mieszkania na parterze posiadają wiele atutów. Dodatkowe metry w postaci zielonego ogrodu zdecydowanie powiększają przestrzeń do życia. W okresie wakacji, ogród często stanowi dodatkowy pokój, wokół którego koncentruje się życie towarzysko-rodzinne. Można w nim oddać się pasji uprawy roślin, zrelaksować się z książką na wygodnym leżaku, ustawić plac zabaw dla dzieci (nawet z basenem) lub zorganizować letnie przyjęcie pod chmurką. W zależności od indywidulanych upodobań przynależny do mieszkania ogród, daje możliwości niemal nieograniczone.



– Mieszkanie na parterze z ogródkiem wybierają różne grupy klientów. Są wśród nich zarówno właściciele psów, rodziny z dziećmi, jak i dojrzali właściciele podmiejskich domów, którzy na jesień życia postanawiają wrócić do miasta, aby być bliżej dzieci i wnuków. Rezygnując jednak z domu, chcą w nowym mieszkaniu zachować własny kawałek ogrodu – mówi Wojciech Smolak.



Na rynku można obecnie znaleźć wiele ciekawych mieszkań na parterze z ogródkami. W inwestycji Wola Libre realizowanej przez BPi Polska przy ul. Obozowej 20 w Warszawie są to SOFTLOFTY o powierzchni od 43 do 78 m2 oraz z ogrodami o wielkości nawet do 200 m2. Poza prywatną zieloną oazą, ogromnym atutem lokali jest również ich ponadstandardowa wysokość – aż 3,7 metrów.

– Wysokość blisko 4 metrów daje ogromne możliwości aranżacyjne, dzięki czemu mieszkanie może się zmieniać wraz z naszymi potrzebami. Kiedy powiększy nam się rodzina możemy wykorzystać dodatkowe metry na budowę antresoli w pokoju dziecięcym lub w ten sposób stworzyć sypialnię dla rodziców na piętrze albo też wygospodarować miejsce na domowe biuro. Razem z ogromnym ogrodem funkcjonalna powierzchnia naszego mieszkanie liczy nawet kilkaset metrów, choć płacimy tylko za kilkadziesiąt metrów kwadratowych. Taka oferta na rynku jest nie do przecenienia – zachęca Daria Małecka, Marketing Manager w BPi Polska.

W ofercie Wola Libre są też inne mieszkania, które mimo, że położone na wyższych piętrach, dają również możliwość aranżacji własnego „ogródka” w mieście. Ich sprzedaż, od czasu transparentnie przeprowadzonej remediacji gruntu, systematycznie rośnie. Obecnie sprzedano już ponad 55% wszystkich lokali dostępnych w inwestycji. Poza wymienionymi SOFTLOFTAMI, dostępne są jeszcze klasyczne mieszkania typu OPTIMA z balkonami lub loggia o powierzchni od 40 do 97 m2 oraz APARTAMENTY z dwupoziomowymi tarasami na dachu o powierzchni do 124 mkw.

Inwestycję Wola Libre wyróżnia bardzo atrakcyjna lokalizacja blisko Centrum Warszawy oraz rozbudowana infrastruktura komunikacyjna. W pobliżu znajdują się 4 linie tramwajowe, pętla autobusowa, a wkrótce powstanie również stacja II linii metra. Dojazd do Śródmieścia w godzinach szczytu zajmuje zaledwie kilkanaście minut.

Wola Libre to doskonały wybór dla wszystkich zainteresowanych zakupem nowego mieszkania, które będzie można odebrać już za kilka miesięcy. Na początku czerwca br. budowa inwestycji osiągnęła stan surowy otwarty, a planowany termin jej zakończenia to II kwartał przyszłego roku.

Ceny mieszkań w ofercie BPi Polska wynoszą od 7 100 zł/m2 do 12 500 zł/m2. Generalnym Wykonawcą budowy Wola Libre jest firma CFE Polska. W sumie w ramach inwestycji zostanie wybudowanych 275 mieszkań o powierzchni od 27 do 124 m2.

Więcej informacji na stronie www.wolalibre.pl