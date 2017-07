Bulwary Książęce już w stanie surowym otwartym.

Bulwary Książęce są pierwszą inwestycją realizowaną przez belgijskiego dewelopera – firmę BPi Polska na wrocławskim rynku nieruchomości. Nowoczesny kompleks powstaje pomiędzy dwoma ramionami Odry przy ul. Księcia Witolda od strony Mostu Pomorskiego naprzeciwko Archiwów Państwowych. Jest to obecnie inwestycja najbliżej położona Starego Miasta, która w unikatowy sposób łączy funkcję mieszkalną z towarzyszącą funkcją handlowo-usługową.



– Po osiągnięciu stanu surowego otwartego, montowane są instalacje elektryczne i teletechniczne w mieszkaniach i w częściach wspólnych. Jednocześnie trwa wykonywanie kanalizacji sanitarnej oraz instalacji – wodnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji. Na kondygnacjach 4,5,6 prowadzone są roboty murarskie, na pozostałych trwają zaś już prace tynkarskie. W budynku montowane są także już okna. – mówi Wojciech Frelek, Project Manager w BPi Polska.



W I etapie inwestycji wybudowanych zostanie w sumie 175 mieszkań o powierzchni od 27 do 128 m2, z których 62% zostało już sprzedanych. Mieszkania usytuowane będą na piętrach od 1 do 7. Znajdą się wśród nich dwa typy lokali - mieszkania o podwyższonym standardzie typu Comfort o wysokości 2,68 m oraz apartamenty Prestige o wysokości 2,82 m. Każde mieszkanie zostało zaprojektowane tak, aby maksymalnie wykorzystać walory widokowe wynikające z unikatowej lokalizacji projektu. Zadecydują o tym duże drewniane okna, a także wygodne duże tarasy lub balkony, czy też w przypadku mieszkań położonych na I piętrze – tak pożądane dziś prywatne ogródki. Do wyłącznej dyspozycji mieszkańców będą też – wewnętrzne patio z zielenią i strefą zabaw dla dzieci, komórki lokatorskie oraz miejsca postojowe zlokalizowane na dwóch kondygnacjach podziemnych. Poniżej zabudowy mieszkalnej powstanie pieszy pasaż ze sklepami, restauracjami, kawiarniami i innymi lokalami handlowo – usługowymi.



Projekt zagospodarowania pasażu realizowanego według konwencji convenience street mall uwzględnia zieleń, szerokie aleje wewnętrzne sprzyjające stawianiu letnich ogródków przy lokalach gastronomicznych oraz powstanie nowego placu miejskiego od strony Mostu Pomorskiego. BPI Polska prowadzi również rozmowy z miastem w sprawie rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej wokół inwestycji.

Warto podkreślić, że starannie przemyślana koncepcja całego kompleksu umożliwi synergię wszystkich zaprojektowanych funkcji, tworząc z jednej strony nową atrakcyjną przestrzeń publiczną we Wrocławiu, a z drugiej zapewniając prywatność, ciszę i bezpieczeństwo mieszkańcom Bulwarów Książęcych.



Zakończenie realizacji I etapu Bulwarów Książęcych planowane jest w połowie 2018 roku.



