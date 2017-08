BPi Polska sprzedało 60% mieszkań w inwestycji Wola Libre

W ramach kompleksu Wola Libre przy ul. Obozowej 20 w Warszawie wybudowanych zostanie w sumie 275 mieszkań o powierzchni od 27 do 124 m2. Inwestycję wyróżnia bardzo dobra lokalizacja blisko Centrum Warszawy oraz doskonała komunikacja miejska: 4 linie tramwajowe w najbliższej okolicy,

a w niedalekiej przyszłości budowana obecnie stacja II linii metra. Dojazd stąd do ścisłego Śródmieścia w godzinach szczytu zajmuje zaledwie kilkanaście minut. Na uwagę zasługuje również ciekawa architektura kompleksu. Schodkowa fasada charakterystycznie wygięta w łuk to projekt pracowni HERMANOWICZ REWSKI ARCHITEKCI.



W ofercie BPi Polska są aż trzy typy lokali: SOFTLOFTY o wysokości 3,7 m z przestronnymi ogródkami o powierzchni nawet do 126 m2, klasyczne mieszkania typu OPTIMA z balkonem bądź loggią o powierzchni od 40 do 97 m2 oraz APARTAMENTY z dwupoziomowymi tarasami na dachu o powierzchni do 124 mkw. Sprzedaż mieszkań w inwestycji, od czasu z zakończenia transparentnie przeprowadzonego procesu remediacji (we wrześniu minionego roku), systematycznie rośnie i obecnie wynosi już 60% .



- Wola Libre to inwestycja zaprojektowana z myślą o osobach, które cenią komfort codziennego życia. Położenie niemal w samym centrum miasta, blisko nowopowstałego zagłębia biurowego przy Rondzie Daszyńskiego, sprawia, że nasza inwestycja cieszy się coraz większym zainteresowaniem klientów. Na początku byli to przede wszystkim inwestorzy kupujący mniejsze mieszkania do dwóch pokoi. Aktualnie ponad połowę sprzedanych lokali stanowią mieszkania o strukturze przynajmniej 3-pokoi, co pokazuje, że coraz więcej klientów świadomie wybiera Wola Libre nie tylko jako mądrą inwestycję, ale i przede wszystkim jako atrakcyjne miejsce do życia – mówi Wojciech Smolak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w BPi Polska.

Wola Libre to również doskonały wybór dla wszystkich zainteresowanych zakupem nowego mieszkania, które będzie można odebrać już za kilka miesięcy. Na początku czerwca br. budowa inwestycji osiągnęła stan surowy otwarty, a planowany termin jej zakończenia to II kwartał przyszłego roku.

Ceny mieszkań w ofercie BPi Polska kształtują się na poziomie od 7 200 zł/m2 do 12 500 zł/m2. Generalnym Wykonawcą budowy Wola Libre jest firma CFE Polska.

Więcej informacji na stronie www.wolalibre.pl