BPi Polska wchodzi na poznański rynek nieruchomości

– Polska jest bardzo ważnym rynkiem nieruchomości dla BPi. Nieustannie poszukujemy atrakcyjnych gruntów pod realizację nowych inwestycji mieszkaniowych we wszystkich polskich miastach, w których jesteśmy obecni. Cieszymy się, że do grona tych miast, po Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu, dołączył również Poznań – powiedział Mariusz Rodak, Dyrektor Generalny BPi Polska.



Nowo zakupiona działka znajduje się przy ul. Droga Dębińska nad brzegiem Warty w Poznaniu. To kolejna niezwykle atrakcyjna lokalizacja, w której inwestuje BPi Polska. Poza malowniczym sąsiedztwem rzeki,

w pobliżu nieruchomości znajdują się liczne tereny zielone, w tym Park Tadeusza Mazowieckiego i Parka im. Jana Pawła II. Doskonała infrastruktura komunikacji miejskiej w najbliższym otoczeniu zapewni z kolei wygodny dojazd do pobliskiego centrum miasta. Do słynnego Starego Browaru można dojść stąd

na piechotę w zaledwie kwadrans. Niewiele dalej jest do placu Wolności i poznańskiego Ratusza na Starym Rynku.



Projekt inwestycji przewiduje powstanie zespołu budynków mieszkalnych z funkcją usługową i garażami podziemnymi. Szczegóły inwestycji, którą BPi Polska zamierza zrealizować we współpracy joint venture z nowym partnerem inwestycyjnym ACTEEUM GROUP, mają zostać przedstawione jeszcze w tym roku.