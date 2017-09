BPi Polska zakończyło rejs po inwestycji Cztery Oceany w Gdańsku!

Przez lata Przymorze kojarzone było przede wszystkim z falowcem wybudowanym dla pracowników stoczni. Dziś jest to samo serce aglomeracji gdańskiej i niezwykle atrakcyjne miejsce do życia, które przez ostatnie lata zmieniło się nie do poznania. Duża w tym zasługa firmy BPi Polska oraz zrealizowanej przy ul. Obrońców Wybrzeża inwestycji Cztery Oceany.

– Kiedy kilka lat temu nasza grupa postanowiła rozszerzyć swoją działalność deweloperską i wejść do Polski, wiedzieliśmy, że stoimy przed niemałym wyzwaniem. W porównaniu do Belgii i Luksemburga, dwóch innych krajów, w których jesteśmy obecni, Polska to bardzo duży i zróżnicowany rynek nieruchomości. Zdecydowaliśmy jednak, że nasze bogate know how z dojrzałych rynków, pozwoli nam zrealizować bardzo ciekawe projekty również w Polsce - w kraju, w którym klienci rynku nieruchomości z każdym rokiem są coraz bardziej wymagający. Patrząc na zakończoną inwestycję Cztery Oceany muszę przyznać się, że jestem dumny, że sprostaliśmy zadaniu – powiedział Jacques Lefevre, Prezes Zarządu spółki BPi z siedzibą w Brukseli.



– Rozpoczynając budowę Czterech Oceanów siedem lat temu wiedzieliśmy, że będzie to wyjątkowy i niezwykle wymagający projekt. Nie tylko ze względu na wielkość inwestycji, ale również na zastosowane nowoczesne rozwiązania. Dziś mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że zrealizowany przez CFE projekt okazał się wielkim sukcesem, możliwym dzięki dobrej współpracy pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w jego realizację. Na koniec wspomnę również, że budowa realizowana według przyjętych w CFE zasad BHP, zajęła I miejsce w konkursie „Bezpieczna Budowa” w kategorii Zabudowa Wielorodzinna. Wyróżnienie to jest dla nas zwieńczeniem ciężkiej pracy całego zespołu przy realizacji inwestycji Cztery Oceany – powiedział z kolei Bruno Lambrecht, Dyrektor Generalny CFE Polska.

Kompleks czterech 18-piętrowych wież nazwanych na część Oceanów – Atlantyckiego, Indyjskiego, Spokojnego i Południowego powstawał sukcesywnie w ciągu ostatnich kilku lat. I etap inwestycji – Ocean Atlantycki został oddany do użytku w 2011 roku, wcześniej sprzedano w nim wszystkie 140 mieszkania o powierzchni od 30 do 158 m2. II etap - Ocean Indyjski ze 186 mieszkaniami o powierzchni od 25 do 127 m2 oddano do użytku w 2014 roku. W III etapie - Oceanie Spokojnym wybudowano i sprzedano 190 mieszkań o powierzchni od 27 do 89 m2. W czwartej wieży Oceanu Południowego, która stanowi ostatni etap inwestycji, znajdują się 192 mieszkania o powierzchni od 26 do 111 m2.



- Polski rynek przez te kilka lat zmienił się nie do poznania. Jednak poza ogólnym projektem, na każdym etapie inwestycji wprowadzaliśmy pewne zmiany. Chcieliśmy aby każdy aktualnie powstający Ocean dostosowany był do panujących w danym czasie trendów na rynku. Innymi słowy słuchaliśmy potrzeb klientów i budowaliśmy mieszkania, jakich wówczas poszukiwali. Na przykład w I etapie sprzedawaliśmy niemal wyłącznie mieszkania wykończone pod klucz. W II etapie zmniejszyliśmy metraże lokali, oferując popularne wtedy mieszkania kompaktowe. W dwóch ostatnich etapach dodaliśmy do projektu unikalną przestrzeń wspólną w postaci tarasów widokowych na dachach - opowiadał podczas uroczystości Marcin Dul, Project Director w BPi Polska, kapitan rejsu po inwestycji Cztery Oceany.

Zrealizowany kompleks wyróżnia nowoczesna i harmonijna architektura, wysoki standard wykonania mieszkań i części wspólnych oraz unikalny wystrój holi wejściowych poszczególnych budynków inspirowany paletą barw każdego z oceanów. Na szczególną uwagę zasługują elewacja południowa budynków wykonana z płyt alukobond zmieniająca swój kolor od niebieskiego po zielony w zależności od światła oraz obwodowe balkony na najwyższych kondygnacjach, które tworzą efekt fali na poziomie projektu całej inwestycji. Te cechy projektu, wynikają z filozofii firmy BPi.



- Mottem naszej firmy jest budować w zgodzie z otoczeniem. Realizując pierwszą inwestycję w Polsce nie mogło być inaczej. Mimo, że stylistyka każdej wieży jest inna, wszystkie razem tworzą harmonijną całość oraz nawiązują do najbliższego sąsiedztwa, w tym sąsiedztwa morza i słynnego falowca – powiedział z kolei Mariusz Rodak, Dyrektor Generalny BPi Polska.

Każdy budynek Czterech Oceanów posiada recepcję, miejsca postojowe w podziemnych parkingach, place zabaw dla dzieci, lokale usługowe na parterze, a także komórki lokatorskie. Ogromnym atutem inwestycji są tarasy widokowe znajdujące na dachach budynków III i IV etapu do wyłącznej dyspozycji mieszkańców.

- Cztery Oceany to nasza pilotażowa inwestycja w Trójmieście, nie zamierzamy jednak na niej poprzestać – zdradził na koniec Mariusz Rodak.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotografii „Przymorze wczoraj i dziś” pokazująca zmiany w krajobrazie Przymorza na przestrzeni ostatnich trzech dekad.

