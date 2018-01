BPI Polska zmienia logo i nazwę na BPI Real Estate Poland.

BPI Real Estate Poland należy do międzynarodowej grupy CFE z siedzibą w Belgii, specjalizującej się w realizacji innowacyjnych projektów deweloperskich wysokiej jakości. Firma obecna jest na trzech europejskich rynkach – belgijskim, luksemburskim i polskim. W Polsce inwestycje BPI Real Estate zlokalizowane są w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. Do miast tych wkrótce dołączy również Poznań.

Polska staje się coraz ważniejszym krajem w strategii rozwoju portfolio inwestycyjnego międzynarodowej grupy. W 2017 roku BPI Real Estate Poland sprzedało tu łącznie 218 mieszkań. Najwięcej, bo 118 lokali sprzedanych zostało w inwestycji Wola Libre, która powstaje przy ul. Obozowej 20 w Warszawie. To projekt, który, dzięki transparentnie przeprowadzonej remediacji gruntu, bierze czynny udział w rewitalizacji poprzemysłowej Woli, zmieniając ją w nowoczesną i prawdziwie śródmiejską dzielnicę. Realizacja inwestycji Wola Libre zakończy się w połowie tego roku. Obecnie sprzedano w niej łącznie już 80% z 275 dostępnych mieszkań.

Kolejną, równie dobrze sprzedającą się inwestycją, są prestiżowe Bulwary Książęce, które powstają przy ul. Księcia Witolda 11 we Wrocławiu. W I etapie tego wyjątkowego projektu w mijającym roku sprzedano 72 mieszkania, a łączna sprzedaż lokali przekroczyła 85%. Nic w tym dziwnego, Bulwary Książęce wyróżnia unikalna lokalizacja pomiędzy dwoma ramionami Odry oraz bezpośrednie sąsiedztwo Starego Miasta. Podwyższony standard inwestycji oraz pieszy, nadbrzeżny pasaż, który powstanie w ramach inwestycji, sprawiają, że już dziś jest to jeden z najbardziej pożądanych adresów we Wrocławiu. W 2018 roku BPI Real Estate Poland planuje uruchomić sprzedaż mieszkań w ramach II etapu inwestycji.

Mijający rok to również czas zakończenia największej jak dotąd inwestycji BPI Real Estate Poland w naszym kraju. We wrześniu br. przy ul. Obrońców Wybrzeża na gdańskim Przymorzu belgijski deweloper ukończył kompleks Cztery Oceany. W 2017 roku sprzedano tu ostatnie 28 mieszkania z 708 wszystkich lokali wybudowanych i sprzedanych łącznie w inwestycji.

Działalność BPI Real Estate Poland jest doceniana przez rynek. W swoich często ambitnych i innowacyjnych projektach firma doczekała się już nawet naśladowców (jak chociażby kompleksowe oczyszczanie gruntu przed rozpoczęciem budowy budynków mieszkalnych), a poszczególne inwestycje wysoko plasują się zarówno w regionalnych jak i w ogólnopolskich konkursach. Wspomniane Bulwary Książęce zostały uznane za „Najlepszą inwestycję w Polsce” oraz „Najlepszą inwestycję we Wrocławiu”, plasując się tym samym na I miejscu „Rankingu najlepszych inwestycji deweloperskich 2017 roku” portalu RynekPierwotny.pl. Wola Libre zdobyła zaś tytuł „Najlepszej inwestycji w Warszawie”.

– 2017 rok należy do jednych z najlepszych w historii działalności naszej firmy w Polsce. Nowy Rok zapowiada się równie optymistycznie. Planowany start sprzedaży II etapu inwestycji we Wrocławiu oraz rozpoczęcie realizacji nowej inwestycji w Poznaniu to tylko niektóre z planowanych przez nas przedsięwzięć. Nowe logo i nazwa naszej firmy wraz z nowym mottem dobrze obrazuje kierunek tych planów: chcemy już nie tylko realizować projekty, które powstają w poszanowaniu lokalnej architektury i środowiska, ale i aktywnie kształtują przestrzeń współczesnych miast, często tworząc ich nową tożsamość – powiedział Mariusz Rodak, Dyrektor Generalny BPI Real Estate Poland.

Na koniec warto wspomnieć, że pod koniec ubiegłego roku BPI Real Estate Belgium z sukcesem przeprowadziło pierwszą w swojej historii emisję pięcioletnich obligacji o wartości 30 milionów euro. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Brukseli - Euronext.

O BPI Real Estate

BPI Real Estate jest spółką deweloperską prowadzącą działalność w Belgii, Polsce i Luksemburgu. Firma powstała 30 lat temu, od tego czasu zdobywając ogromne doświadczenie i know how na rynku realizacji inwestycji mieszkaniowych, biurowych oraz handlowo-usługowych. Inwestycje BPI Real Estate charakteryzują się innowacyjnością i przyjaznym wpływem na środowisko, uwzględniając przy tym kwestie społeczne i energetyczne. Na wszystkich etapach realizacji inwestycji projekty dewelopera wyróżnia ponadto dbałość o szczegóły tak konstrukcyjne jak i technologiczne, tworząc tym samym przyjazne i harmonijne miejsca do życia i pracy.

BPI Real Estate należy do belgijskiej grupy kapitałowej CFE powstałej w 1880 r. i prowadzącej działalność w ramach trzech odrębnych filarów. Pierwszym filarem, za który odpowiada spółka zależna DEME, jest działalność w zakresie robót związanych z pogłębianiem akwenów wodnych, inżynierii środowiskowej oraz inwestycji hydrotechnicznych i infrastrukturalnych. Drugim filarem działalności grupy jest generalne wykonawstwo w zakresie robót budowlanych, technicznych i tych związanych z infrastrukturą kolejową prowadzonych pod marką CFE w Belgii, Luksemburgu, Polsce i Tunezji. Trzecim filarem zaś, za który odpowiada BPI Real Estate, jest działalność deweloperska obejmująca inwestycje na rynku nieruchomości.

Grupa CFE zatrudnia obecnie ponad 7000 pracowników i prowadzi działalność na wszystkich kontynentach. CFE jest notowana na giełdzie Euronext w Brukseli. 60,4% akcji spółki należy do holdingu Ackermans & van Haaren.

Działalność BPI Real Estate w Polsce

Pierwsza inwestycja BPI Real Estate w Polsce została ukończona w 2014 roku. W ramach osiedla Wola Tarasy na warszawskiej Woli wybudowano i sprzedano łącznie 159 mieszkań. W bezpośrednim sąsiedztwie tego projektu powstaje kolejna stołeczna inwestycja belgijskiego dewelopera – Wola Libre, którą wyróżnia transparentnie przeprowadzony proces remediacji, czyli oczyszczenie gruntu poprzedzające budowę budynków mieszkalnych. BPI Real Estate z sukcesem działa również na gdańskim rynku nieruchomości, gdzie powstał kompleks mieszkaniowy Cztery Oceany. W ramach 4 etapów inwestycji wybudowano i sprzedano łącznie 708 mieszkań. Najnowsze inwestycje BPI Real Estate w Polsce to prestiżowy kompleks Bulwary Książęce powstający przy ul. Księcia Witolda 11 we Wrocławiu oraz przygotowywany obecnie projekt nowej inwestycji w Poznaniu, która będzie realizowana we współpracy joint venture z ACTEEUM GROUP.

Więcej informacji na stronie: https://www.bpi-realestate.com/