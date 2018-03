Wola Libre na finiszu: na horyzoncie widać już nie tylko Centrum Warszawy, ale i zakończenie budowy!

Wola Libre to już druga inwestycja BPI Real Estate Poland (dawn. BPI Polska) realizowana w Warszawie. Nowoczesny kompleks został zaprojektowany z myślą o osobach, które cenią przede wszystkim komfort codziennego życia. Inwestycja powstaje przy ul. Obozowej 20 w najbardziej atrakcyjnej części Woli. To zaledwie 4km od ścisłego centrum Warszawy, do którego dojazd w godzinach szczytu zajmuje zaledwie kilkanaście minut. Równie blisko jest do nowego zagłębia biurowego przy Rondzie Daszyńskiego. Dogodny dojazd do niemal wszystkich dzielnic Warszawy zapewnią znajdujące się w pobliżu 4 linie tramwajowe, przystanek autobusowy, do których już wkrótce dołączy budowana obecnie stacja II linii metra.



Pod koniec stycznia ukończono oryginalną, schodkową fasadę budynku, charakterystycznie wygiętą w łuk w stronę ul. Św. Stanisława. Jest to projekt autorstwa renomowanej pracowni HERMANOWICZ REWSKI ARCHITEKCI. – Aktualnie trwają prace wykończeniowe na klatkach schodowych i w korytarzach wewnątrz budynku. Rozpoczęliśmy również prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół naszej inwestycji, w tym roboty drogowe związane z wykonaniem chodników i wjazdów – mówi Andrzej Świder, Project Manager w BPI Real Estate Poland.

Lokalna społeczność szczególnie doceni budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Obozowej. – Obecnie nasz wykonawca oczekuje na zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu na okres wykonania robót przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Po otrzymaniu akceptacji ze strony ZDM będziemy mogli przystąpić do robót – dodaje Andrzej Świder.



W ramach inwestycji powstanie w sumie 274 mieszkania o powierzchni od 27 do 124 m2,

z których 80% już sprzedano. Wśród ostatnich dostępnych lokali w ofercie belgijskiego dewelopera zostały klasyczne mieszkania typu OPTIMA o powierzchni od 40 do 98 mkw. z balkonem bądź loggią oraz APARTAMENTY o powierzchni do 124 mkw., które dodatkowo posiadają dwupoziomowe tarasy na dachu z imponującym widokiem na Warszawę. Wcześniej, w ofercie dostępne były również SOFTLOFTY na parterze

o wysokości aż 3,7 m, powierzchni mieszkań 43 – 62 mkw. oraz dodatkowej powierzchni prywatnych ogródków nawet do 50 kw., które w inwestycji Wola Libre zostały już sprzedane. Ceny pozostałych mieszkań kształtują się na poziomie od 7 200 zł/m2 do 12 500 zł/m2.



– Położenie niemal w samym centrum miasta, a na dodatek blisko nowopowstałego zagłębia biurowego przy Rondzie Daszyńskiego, sprawia, że nasza inwestycja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem rynku. O sukcesie Wola Libre decyduje też transparentnie przeprowadzony proces remediacji oraz przemyślana oferta mieszkań skonstruowanych pod konkretne potrzeby klientów – mówi Wojciech Smolak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w BPI Real Estate Poland.



Zakończenie budowy Wola Libre zaplanowane jest już w II kwartale 2018 roku; wybór inwestycji

BPI Real Estate Poland, jest więc doskonałą propozycją dla wszystkich tych, którzy poszukują mieszkania z rynku pierwotnego, w którym będzie można zamieszkać niemal od zaraz.

Więcej informacji na stronie www.wolalibre.pl