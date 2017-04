Wola Libre: 50% mieszkań już sprzedanych!

W ramach kompleksu Wola Libre przy ul. Obozowej 20 w Warszawie zostanie wybudowanych w sumie 275 mieszkań o powierzchni od 27 do 124 m2. Inwestycję wyróżnia bardzo atrakcyjna lokalizacja blisko Centrum Warszawy oraz doskonała komunikacja miejska. W pobliżu znajdują się 4 linie tramwajowe, pętla autobusowa, a wkrótce powstanie również stacja II linii metra. Dojazd stąd do Śródmieścia w godzinach szczytu zajmuje zaledwie kilkanaście minut. Nowoczesna architektura kompleksu ze schodkową fasadą charakterystycznie wygiętą w łuk to projekt pracowni HERMANOWICZ REWSKI ARCHITEKCI.

W ofercie sprzedaży Wola Libre są aż trzy typy lokali: softlofty o wysokości 3,7 m z przestronnymi ogródkami o powierzchni nawet do 126 m2, klasyczne mieszkania typu OPTIMA, w tym lokale kompaktowe z balkonami bądź loggią oraz położone na ostatnich piętrach apartamenty z tarasami

na dachu o powierzchni do 170 m2. Ich sprzedaż, od czasu zakończenia transparentnie przeprowadzonego procesu remediacji we wrześniu minionego roku, systematycznie rośnie. Obecnie sprzedano już 50% wszystkich lokali dostępnych w inwestycji, z których ponad połowę stanowią mieszkania kupione z polecenia.

- Wola Libre to inwestycja zaprojektowana z myślą o osobach, które cenią komfort codziennego życia. Położenie niemal w samym centrum miasta, blisko nowopowstałego zagłębia biurowego przy Rondzie Daszyńskiego, sprawia, że nasza inwestycja cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. Są to osoby w różnym wieku, wszystkie ze sprecyzowanymi oczekiwaniami względem nabywanych mieszkań, które dzięki bardzo przemyślanej koncepcji inwestycji jesteśmy w stanie spełnić – mówi Wojciech Smolak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w BPi Polska.

Analogicznie do sprzedaży postępuje budowa inwestycji. Z końcem poprzedniego roku osiągnięto stan zero. Aktualnie trwające roboty konstrukcyjne wkroczyły już w ostatnią fazę realizacji, sięgając dachu budynku.

Oferta BPi Polska obejmuje mieszkania w cenie od 7 100 zł/m2 do 12 500 zł/m2.

Więcej informacji na stronie www.wolalibre.pl